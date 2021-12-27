Банки поделятся с регулятором информацией обо всех денежных переводах между физлицами

По данным издания, в отчёт должны быть включены входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами. Например, с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошёлек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов.