Еще не все юные жители Владивостока забрали свои новогодние подарки

В городском управлении образования отметили, что всего подготовлено 56 тысяч подарочных наборов. Их получат 26 тысяч дошкольников и более 29 тысяч ребят из начальных классов.
На сегодняшний день сладкие наборы забрали не все — еще в четырех школах остались подарки для малышей, которые стоят на очереди в детский сад. Родители могут забрать их до 28 декабря включительно до 16:00.
«Если ребенок стоит на очереди в детский сад в определенном районе, то родители могут получить подарок на него, придя с документами в школу, закрепленную для выдачи подарков в этом районе», — уточнили специалисты.
Подробности можно уточнить в городском управлении образования по адресу: Адмирала Фокина, 11 или по телефону: 253-46-72.