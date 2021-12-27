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Еще не все юные жители Владивостока забрали свои новогодние подарки

27 декабря 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке заканчивают выдачу новогодних подарков юным жителям города. В частности воспитанникам детских садов.

В городском управлении образования отметили, что всего подготовлено 56 тысяч подарочных наборов. Их получат 26 тысяч дошкольников и более 29 тысяч ребят из начальных классов.

На сегодняшний день сладкие наборы забрали не все — еще в четырех школах остались подарки для малышей, которые стоят на очереди в детский сад. Родители могут забрать их до 28 декабря включительно до 16:00.

«Если ребенок стоит на очереди в детский сад в определенном районе, то родители могут получить подарок на него, придя с документами в школу, закрепленную для выдачи подарков в этом районе», — уточнили специалисты.

Подробности можно уточнить в городском управлении образования по адресу: Адмирала Фокина, 11 или по телефону: 253-46-72.

  • Так для детей Первореченского района подарки можно забрать в школе № 38 по адресу: проспект 100-летия Владивостоку, 29а. Узнать есть ли подарок для вашего ребенка можно, позвонив по телефонам: 236-32-34 и 246-46-13.
  • Ребята из Первомайского района могут получить подарки в школе № 50. Родители могут забрать их по адресу: Олега Кошевого, 26, подробности по телефону: 260-31-85.
  • Для малышей из Ленинского района подарки можно забрать в школе № 40 по адресу: Толстого, 54. Подробности можно уточнить по телефонам: 226-81-31 и 226-80-94
  • Дети Советского района могут получить подарки в школе № 61 по адресу: Бородинская, 27. Родители могут уточнить информацию по телефону: 232-56-34.

#Новости#Дети#Владивосток#Новый год#Приморье#Общество
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