Олег Кожемяко отметил наградами спасателей Приморья

От всех жителей Приморья Кожемяко выразил спасателям благодарность за героический труд, оперативную помощь в сложных ситуациях, спасение людей на воде, при пожарах.
«Вместе мы принимали участие в ликвидации последствий землетрясения, морозов, наводнения. Вы везде проявляете мужество и героизм. Такая школа позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ваша служба совершенствует материально-техническую базу, увеличивает резервы. Мы уверены, что отряд спасателей МЧС в нужное время придет на помощь», — отметил глава региона.
Отдельно Олег Кожемяко поблагодарил ветеранов за организацю службы на самом сложном этапе — начальном.
Благодарственные письма губернатора Приморского края за добросовестную и результативную работу, преданное служение делу защиты населения региона от чрезвычайных ситуаций получили ветеран МЧС Любовь Пилецкая, врач поисково-спасательного подразделения Спасска-Дальнего Владимирй Бережной, замначальника отряда по поисково-спасательной работе Находки Вячеслав Дунаев, член совета ветеранов МЧС России по Приморскому краю Андрей Шишло.