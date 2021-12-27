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Олег Кожемяко отметил наградами спасателей Приморья

27 декабря 2021, 03:34
Фото: Петр Корко / primorsky.ru
Глава Приморского края Олег Кожемяко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником В День спасателя губернатор вручил благодарственные письма особо отличившимся в своем деле сотрудникам.

От всех жителей Приморья Кожемяко выразил спасателям благодарность за героический труд, оперативную помощь в сложных ситуациях, спасение людей на воде, при пожарах.

«Вместе мы принимали участие в ликвидации последствий землетрясения, морозов, наводнения. Вы везде проявляете мужество и героизм. Такая школа позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ваша служба совершенствует материально-техническую базу, увеличивает резервы. Мы уверены, что отряд спасателей МЧС в нужное время придет на помощь», — отметил глава региона.

Отдельно Олег Кожемяко поблагодарил ветеранов за организацю службы на самом сложном этапе — начальном.

Благодарственные письма губернатора Приморского края за добросовестную и результативную работу, преданное служение делу защиты населения региона от чрезвычайных ситуаций получили ветеран МЧС Любовь Пилецкая, врач поисково-спасательного подразделения Спасска-Дальнего Владимирй Бережной, замначальника отряда по поисково-спасательной работе Находки Вячеслав Дунаев, член совета ветеранов МЧС России по Приморскому краю Андрей Шишло.

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