Приморские дети приглашены на Кремлёвскую ёлку

С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на «Кремлёвской ёлке» смогут побывать все желающие. Традиционное мероприятие организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и Управлением делами президента Российской Федерации.