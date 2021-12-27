Приморский политолог: истерия Запада нарастает

«Россия с Китаем смогут двумя своими экономиками превзойти экономики Евросоюза и США, и с этим уже нельзя не считаться. Попытки расшатать страну изнутри путем поддержки системной оппозиции имеют под собой единственную цель — развалить экономическую составляющую. При текущем курсе, ближайшие 5-10 лет, если Владимир Владимирович сохранит свой пост, Россия сможет составить очень серьезную конкуренцию Соединенным Штатам. Тем более, что сейчас в США наблюдается системный кризис власти, и с экономикой у них тоже не все в порядке», — подытожил политолог.