Приморский политолог: истерия Запада нарастает

Приморский политолог Сергей Клименко поддержал точку зрения президента и привел историческую справку о продолжительности «натянутых» отношений России и Запада.
«Я полностью согласен с тезисами президента. Если привести пример первоначальных санкций, которые были введены в отношении РФ после принятия Крыма в состав России. То, что Запад пытается делать сейчас — мы видим, что эта истерия нарастает. Россию пытаются обвинить во всевозможных недружественных действиях в Сирии или где-то еще, но по сути это все имеет под собой экономическую подоплеку.
Да, в каких-то отраслях мы проигрываем, но есть отрасли, по которым у нас наблюдается устойчивое развитие, в той же сельскохозяйственной продукции. Положительные моменты видны, и западные аналитики это отмечают», — отметил Сергей.
Он подчеркнул, что укрепление российско-китайских отношений в будущем перевесят баланс сил в сторону Азии и переломят устоявшуюся картину однополярного мира.
«Россия с Китаем смогут двумя своими экономиками превзойти экономики Евросоюза и США, и с этим уже нельзя не считаться. Попытки расшатать страну изнутри путем поддержки системной оппозиции имеют под собой единственную цель — развалить экономическую составляющую. При текущем курсе, ближайшие 5-10 лет, если Владимир Владимирович сохранит свой пост, Россия сможет составить очень серьезную конкуренцию Соединенным Штатам. Тем более, что сейчас в США наблюдается системный кризис власти, и с экономикой у них тоже не все в порядке», — подытожил политолог.