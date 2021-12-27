Во Владивостоке снова пожар на рынке

В очередной раз во во Владивостоке горит рынок. Сообщение о пожаре поступило в МЧС за полчаса до полудня. Пожарные расчеты заняты тушением пожара. Продавцы пытаются спасти свой товар. По сведениям очевидцев, пламя охватило три павильона и, возможно, капитальное здание.