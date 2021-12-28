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Банковский рынок Приморья: идёт активная каннибализация крупными игроками более мелких

28 декабря 2021, 07:40
Фото: 1mediainvest.ru
Уходящий год приморские банки завершают успешно. По размерам активов и прибыли многими финансово-кредитными организациями, работающими в Приморье, достигнут допандемийный уровень.
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Банки

Об этом заявил на прошедшей во ВГУЭС пресс-конференции, посвящённой социально-экономическим итогам 2021 года, начальник управления розничного бизнеса одного из региональных банков Андрей Пыжов.

Однако и в этой благополучной сфере не обошлось без тревожных «звоночков». Снижается разница между стоимостью привлечённых ресурсов и вложений. Это выливается в то, что небольшие, региональные организации постепенно исчезают. Поглощение финансового рынка банками из первой десятки списка крупнейших в стране достигло 73%, и будет продолжаться и далее.

Помимо каннибализации крупными игроками более мелких, есть ещё несколько интересных тенденций. Например, пандемия, проклинаемая всеми, запустила ускоренное развитие цифровых технологий. Подавляющий ассортимент банковских продуктов и услуг теперь можно получить, не выходя из дома. Это привело к тому, что сокращается количество банковских офисов по стране — на 5-7% в год.

— У нас сократилось количество отделений за три года в полтора раза, но число клиентов увеличилось на десятки тысяч, — отметил Андрей Пыжов.

Это привело к тому, что в банковской среде стремительно возрос спрос на IT-специалистов. И за «головы» айтишников развернулась конкуренция на мировом уровне. Сейчас даже региональные российские банки предлагают молодым специалистам начальную зарплату в 120 тысяч рублей, что сопоставимо с европейскими уровнями окладов в этой сфере.

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#Новости#Банки#Финансы#Приморье#Бизнес
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