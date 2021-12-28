Итоги года Банка «Приморье»

Для клиентов, которые предпочитают классические виды инвестиций — вклады — Банк «Приморье» в конце уходящего года представил предновогодний вклад «Тигровый» с повышенной процентной ставкой в рублях и в долларах США, а также обновил условия по действующим депозитам. Например, ставка в рублях по вкладу «Тигровый» на срок 385 дней составляет 8,25% годовых, в долларах на этот же период — 1% годовых. Ставка в рублях на срок 731 день составит 8,5%, в долларах на аналогичный срок — 1,2% годовых. Важно, что ставки и в рублях, и в валюте фиксируются на весь срок действия вклада. Минимальная сумма вклада не ограничена, а пополнение возможно в течение 60 дней с момента открытия.