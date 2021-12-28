Кошельки приморских бюджетников станут толще

Решения о поднятии заработной платы были приняты недавно и на федеральном уровне. В Правительстве распорядились выделить более 12,2 млрд рублей на повышение оплаты труда тех, кто работает в бюджетных сферах: более 2,6 млрд рублей направят на повышение зарплат врачей, около 2,9 млрд рублей получат педагоги, свыше 5,2 млрд рублей — научным работникам и более 1,3 млрд — работники культуры.