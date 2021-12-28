«Маша из Владивостока»: Как Мария Цирлина из «Золотого Рога» отправилась к президенту, а попала к Ивану Урганту

– Мы, конечно, сейчас думаем над этим и для страны в целом, потому что эта дешёвая ипотека ведёт к подорожанию. Но всё-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. Количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, кратно увеличивается. В том числе это касается и ИЖС. Ещё недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать, — сказал глава государства.