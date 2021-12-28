Приморский бизнес подвёл итоги уходящего 2021 года

Сердечно поздравляем вас с Новым годом, с итоговым моментом в жизни каждого человека и новыми прекрасными ожиданиями! Подводя итоги года, мы с гордостью можем сказать, что год не прошел впустую. По нашей инициативе 17.12.2021 г. принят закон, который даёт льготу предпринимателям, снабжающим продуктами и товарами первой необходимости отдаленные и труднодоступные районы края, а также островные территории. Это сложная, трудная работа, но спустя 9 месяцев закон принят! В преддверии наступающего Нового года позвольте пожелать вам новых успехов и покорения высот. Пусть год уходящий забирает и уносит с собой все трудности и невзгоды, все преграды на вашем пути. А Новый год откроет перед вами двери к большому успеху и покорению любых целей. Достатка, благополучия, улыбок! С новым годом!