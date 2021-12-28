Приморский бизнес подвёл итоги уходящего 2021 года

Бизнесмены Владивостока, Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Партизанска, Спасска- Дальнего и других городов Приморья объединяются для совместного взаимодействия, продвижения своих организаций, обсуждения общих проектов разнонаправленных предприятий в крае, пишет «Восток-Медиа».
Торжественный прием направлен на поддержку общественных бизнес объединений, улучшение коммуникаций в предпринимательской сфере, установление эффективного взаимодействия бизнеса с представителями органов законодательной и исполнительной власти, формирования ответственного отношения предпринимателей к благотворительности.
Председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик:
— В экономике города малое и среднее предпринимательство занимает важное место. Внося существенный вклад в реализацию социально значимых проектов, деловое сообщество поддерживает развитие в приморской столице экономики, образования, культуры, спорта, участвует в благоустройстве общественных пространств, активно занимается благотворительностью.
— Со своей стороны, депутаты Думы города готовы поддержать усилия муниципалитета по обеспечению во Владивостоке свободной и добросовестной конкуренции, защите прав предпринимателей, формированию благоприятного делового климата. Так, решениями Думы для территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток были предусмотрены налоговые преференции. Успешно реализовывались муниципальные программы по развитию малого и среднего предпринимательства, субъектам которого оказывалась имущественная, финансовая, консультативная поддержка, предоставлялись льготные условия при приватизации муниципального имущества.
— Высокий профессионализм, инициативность и целеустремленность позволяют бизнес-сообществу находить новые возможности для организации и ведения бизнеса в нашем быстроизменяющемся мире.
Дорогие друзья! Пусть Новый 2022-й год принесет стабильность и процветание! Желаю всем представителям делового сообщества крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации бизнес-проектов, нацеленных на повышение экономического потенциала Владивостока, на благо региона, всей России!
Заместитель главы г. Владивостока Дарья Владимировна Стегний:
В преддверии Нового года хочу пожелать, чтобы в следующем году каждого из вас ждал подъем по бизнесу, интересные проекты и предложения, которые будут только в удовольствие. А также желаю добра и мира вашим семьям, побольше радостей, добра и веселья.
Отрадно, что с каждым годом бизнес города становится все более и более социально ориентированным.
Администрацией города Владивостока уделяется большое внимание поддержке малого предпринимательства. Мы рады, что у нас выстраиваются партнерские отношения с бизнес сообществом — а это, безусловно, положительно сказывается на развитии нашего города.
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Анна Николаевна Алеко: Владивосток всегда был торговым городом. Исторически так сложилось, что первый гражданский житель нашего города, он же первый глава, Яков Семёнов — был купцом. И наша территория стала активно развиваться, в том числе, с появлением здесь многочисленных торговых домов и предпринимателей. Прошло полтора века, а традиции не меняются: экономика города зависит от успешного бизнеса. Это и рабочие места, и пополнение налоговой базы, и качество жизни. Во Владивостоке состоялся Краевой Бизнес-бал, на котором высокими наградами были отмечены предприниматели нашего региона. В том числе, за развитие предпринимательства и вклад в развитие Приморского края, Почётными грамотами и благодарственными письмами Законодательного Собрания Приморского края награждены лучшие представители бизнес сообщества. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия!
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Вячеслав Викторович Байделюк:
— Сегодня предпринимательство справедливо считается основой и надеждой нашего общества. Трудно представить себе сферу нашей жизни, где бы ни было частного бизнеса, который охватил различные сферы деятельности. Осуществляя свою деятельность, предприниматели не только вносят вклад в пополнение нашего края, но и помогают решать многие актуальные проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных акциях, оказывая помощь ветеранам, пенсионерам, детям, инвалидам, спортсменам и талантливой молодежи. На Торжественном Приеме к Новому 2022 году, самые активные предприниматели были награждены благодарностями от Законодательного Собрания Приморского края Хочется пожелать предпринимателям здоровья, реализации планов, профессиональной удачи и прибыльных балансов.
Председатель Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство» Марина Юрьевна Семенова
Сердечно поздравляем вас с Новым годом, с итоговым моментом в жизни каждого человека и новыми прекрасными ожиданиями! Подводя итоги года, мы с гордостью можем сказать, что год не прошел впустую. По нашей инициативе 17.12.2021 г. принят закон, который даёт льготу предпринимателям, снабжающим продуктами и товарами первой необходимости отдаленные и труднодоступные районы края, а также островные территории. Это сложная, трудная работа, но спустя 9 месяцев закон принят! В преддверии наступающего Нового года позвольте пожелать вам новых успехов и покорения высот. Пусть год уходящий забирает и уносит с собой все трудности и невзгоды, все преграды на вашем пути. А Новый год откроет перед вами двери к большому успеху и покорению любых целей. Достатка, благополучия, улыбок! С новым годом!
Председатель Совета Предпринимателей Чугуевского Муниципального Округа, Депутат Думы Чугуевского МО, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Светлана Владимировна Пролубщикова:
Уважаемые коллеги! От лица Совета предпринимателей Чугуевского Муниципального округа поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2021 год был хоть и трудный, но насыщенный и плодотворный! Всем хочу пожелать успехов и побед в новом году! И, конечно же, желаю Вам радости! От всего!
От происходящего сейчас, от предвкушения будущего, радости за близких, от того, что можете и что, наоборот, вдруг не смогли! И самое главное-радости от того, что у вас уже есть! Пусть Новый 2022 год для всех будет счастливым, богатым, перспективным успешным и удивительным!
Заместитель Председателя Приморского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», Председатель комитета торговли и услуг Приморского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Станиславович Жилинский:
Уважаемые Предприниматели! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть этот год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений и побед! Пусть в новом году вам сопутствует успех, а планы легко и точно реализуются в конкретные дела и мероприятия. Покупайте товары и услуги у местного бизнеса и друг у друга. Плодотворного и щедрого на вознаграждения Нового года вам!
Президент «Гильдии Риэлторов Приморского края» Ольга Николаевна Тимошина
Профессиональное риэлторское сообщество подводит итоги уходящего 2021 года. Несмотря на стремительно растущие цены на недвижимость, рынок находится в движении. Наши специалисты всегда готовы работать на положительный результат. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой и стабильности. Пусть в каждом доме будет уют и тепло!
Управляющий партнер Школы Бизнеса Синергия Андрей Александрович Давыденков:
«Новогодний Бизнес-Бал» — главное ежегодное торжество для предпринимателей Приморского края. Событие позволяет новым и действующим субъектам МСП стать частью бизнес -сообщества региона.
На мероприятии представители филиала выступили с приветственным словом, а также провели розыгрыш сертификата на образование по программе MBA от Филиала Школы Бизнеса «Синергия», который открылся во Владивостоке 1 декабря и оказывает образовательные услуги для начинающих и действующих предпринимателей Приморского края.
Заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи, исполнительный директор Эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ Светлана Сергеевна Руснак:
Искусство и бизнес — выступают партнёрами в долговременной стратегии развития коллекций главного художественного музея Приморья.
С 2019 года мы работали над проектом создания Эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ. В юбилейный год мы зарегистрировали первый музейный эндаумент на Дальнем Востоке России. Учредителями наряду с Приморской картинной галереей выступила Приморская торгово-промышленная палата. Поступили взносы от компаний и частных лиц. Мы провели первый художественно-антикварный аукцион в поддержку Фонда. Наш проект был признан одним из лучших и получил пожертвование от Фонда Владимира Потанина в размере 10 000 000 рублей!
В 2021 году главному художественному музею Приморья исполнилось 55 лет! Юбилейная афиша выставок этого года была очень яркая: выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI вв.», в дни ВЭФ была представлена уникальная выставка «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпауло». В главных залах на Алеутской, 12 можно увидеть выставку одного шедевра из собрания Третьяковской галереи «Петроградская мадонна» (до 30 января), работы из собрания Государственного историко-художественного музея Новый Иерусалим. В Парадном зале мы открыли выставку «Валентин Серов. Из собраний музеев России» (до 13 марта) — работы из Санкт-Петербурга, Омска, Перми. К 180-летию Сбербанка мы представляем в зале-сейфе уникальную выставку «Больше, чем деньги» на основе коллекций антикварной галереи «РАРИТЕТ», где мы говорим о деньгах, как артефактах истории, их связи с искусством.
Куратор благотворительного направления Торжественного Приема, Председатель Автономной некоммерческой организации «Ключи от Сердца» Светлана Александровна Горковенко: Выражаем благодарность всем участникам бизнес бала, которые приняли участие в благотворительном блоке. Активно принимали участие в подписи открыток для Седанкинского дома-интерната для инвалидов и престарелых, приобретали за пожертвования сувениры, выбирали письма, чтобы помочь Деду Морозу исполнить желания детей из детских домов и реабилитационных центров. А также многие бизнесмены почувствовали себя настоящими сказочниками приняв участие в создании сказок в рамках проекта «Сказочные истории» для поддержки людей на лечении и сложной жизненной ситуации.
Председатель Клуба Деловых Людей Людмила Петровна Тыщенко: Обмен мнениями, планирование совместных проектов, решение общих задач, полезные знакомства — главная ценность общественных предпринимательских объединений!
Уважаемые коллеги! Примите поздравления с наступающим Новым Годом! И пусть этот год принесет успех вашим начинаниям, процветание вашим предприятиям и благополучие вашим семьям!