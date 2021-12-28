Всё лучшее — детям

– У меня есть давние отношения с частным предпринимателем. И она закупает очень вкусные конфеты с разных фабрик, в том числе и местных. В итоге подарки получаются очень разнообразные, там есть и карамельки, и шоколадки, и батончики. Свежие сладости на любой вкус. Предприниматель знает, что я прошу подарки для особенных детишек, поэтому составляет их с душой. На праздниках часто спрашивают, где же можно приобрести такие подарки, на что ответ лишь один — можно только получить на Новый год безвозмездно, — рассказал Дмитрий Лёгкий.