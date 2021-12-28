Всё лучшее — детям

Редакции «Золотого Рога» удалось связаться с парламентарием, чтобы выяснить подробности организации детского праздника и полюбопытствовать, каково это — примерить на себя роль Деда Мороза.
ПРАЗДНИКУ БЫТЬ
Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели целых два раза. Такой формат был выбран из-за действующих противоэпидемических ограничений. В празднике приняли участие 80 детей и их родителей.
Новогоднюю ёлку для детей с ОВЗ организуют в д/ц «Чайка» уже в пятый раз. Однако, как рассказал Дмитрий Лёгкий, в 2020 году пришлось отказаться от праздника из-за пандемии. В этот раз были предприняты все «противоковидные» меры, чтобы праздник состоялся.
– Раньше мы собирали по 80-90 детей единовременно, а в этот раз большой праздник пришлось разделить на два дня, чтобы обезопасить всех его участников, — рассказал инициатор акции.
ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Новогоднее настроение создавали аниматоры детского праздничного агентства «Ку-Ку Панда». Дед Мороз и Снегурочка водили с детьми хороводы, вместе с участниками утренника пели песни. Ребята участвовали в викторинах и даже лепили импровизированного снеговика. А в финале праздника, когда Дед Мороз со Снегурочкой раздавали подарки, дети рассказывали стихи и пели куплеты новогодних песенок. По окончании шоу-программы дети получили возможность продолжить веселье на любом из аттракционов д/ц «Чайка». Автодром, лабиринт и прочие карусели были доступны абсолютно бесплатно и кататься на них можно было, пока не надоест.
ПОДАРКИ С ДУШОЙ
А ещё оказалось, что те сладкие подарки, которые получили дети — это своего рода эксклюзив. Как рассказал Дмитрий Лёгкий, а именно он всё это время финансировал их покупку, набор конфет в подарке — авторский.
– У меня есть давние отношения с частным предпринимателем. И она закупает очень вкусные конфеты с разных фабрик, в том числе и местных. В итоге подарки получаются очень разнообразные, там есть и карамельки, и шоколадки, и батончики. Свежие сладости на любой вкус. Предприниматель знает, что я прошу подарки для особенных детишек, поэтому составляет их с душой. На праздниках часто спрашивают, где же можно приобрести такие подарки, на что ответ лишь один — можно только получить на Новый год безвозмездно, — рассказал Дмитрий Лёгкий.
БЫТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ
Мы всё же не постеснялись и спросили Дмитрия Лёгкого, каково же это — быть Дедом Морозом.
– Я давно общаюсь и в меру возможностей помогаю нашему обществу инвалидов Первомайского района и однажды захотелось сделать для детей новогоднюю ёлку. Одно дело, когда ребятам просто дарят сладкий подарок, но хотелось, чтобы и у них был праздник, чтобы и этим особенным детям досталась частичка новогодней сказки, — поделился началом истории Дмитрий Лёгкий.
Нужно отметить, что в своё время депутат принимал участие в восстановлении детского центра «Чайка», поэтому с его руководством отношения были уже налажены. Нина Варлакова отозвалась на предложение депутата устроить детям с ОВЗ праздник, и с тех пор это стало доброй традицией.
Сейчас детей на новогоднее шоу помогает приглашать уже Приморское краевое общество инвалидов.
– Да, действительно можно в какой-то мере почувствовать себя Дедом Морозом. К нам иногда подходят, сообщают, что на ёлку приезжают уже во второй-третий раз, говорят, что всё очень нравится и благодарят. Это дорогого стоит.
ЗАКУЛИСЬЕ
Вместе с Ниной Варлаковой Дмитрий Лёгкий уже в пятый раз участвует в организации новогодних утренников для детей с особенностями здоровья. За первым праздником последовал второй. Несмотря на финансовые затруднения, прошёл и третий, и четвёртый. А вот на пятый раз депутату удалось найти единомышленников, которые тоже вложились в организацию праздника.
– В этом году как советник гендиректора ВМРП я обратился к акционерам с просьбой профинансировать приобретение подарков. Мне пошли навстречу и в 2021 году подарки для детей приобрёл порт.