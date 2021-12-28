zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всё лучшее — детям

28 декабря 2021, 03:19
Фото: предоставлено организаторами праздника
Большой новогодний праздник для детей с особенностями здоровья состоялся во Владивостоке. Настоящую зимнюю сказку для ребят организовал детский центр «Чайка» при поддержке советника гендиректора ОАО «Владморрыбпорт» (ВМРП), депутата Думы Владивостока Дмитрия Лёгкого.

Редакции «Золотого Рога» удалось связаться с парламентарием, чтобы выяснить подробности организации детского праздника и полюбопытствовать, каково это — примерить на себя роль Деда Мороза.

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ

Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели целых два раза. Такой формат был выбран из-за действующих противоэпидемических ограничений. В празднике приняли участие 80 детей и их родителей.

Новогоднюю ёлку для детей с ОВЗ организуют в д/ц «Чайка» уже в пятый раз. Однако, как рассказал Дмитрий Лёгкий, в 2020 году пришлось отказаться от праздника из-за пандемии. В этот раз были предприняты все «противоковидные» меры, чтобы праздник состоялся.

– Раньше мы собирали по 80-90 детей единовременно, а в этот раз большой праздник пришлось разделить на два дня, чтобы обезопасить всех его участников, — рассказал инициатор акции.

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Новогоднее настроение создавали аниматоры детского праздничного агентства «Ку-Ку Панда». Дед Мороз и Снегурочка водили с детьми хороводы, вместе с участниками утренника пели песни. Ребята участвовали в викторинах и даже лепили импровизированного снеговика. А в финале праздника, когда Дед Мороз со Снегурочкой раздавали подарки, дети рассказывали стихи и пели куплеты новогодних песенок. По окончании шоу-программы дети получили возможность продолжить веселье на любом из аттракционов д/ц «Чайка». Автодром, лабиринт и прочие карусели были доступны абсолютно бесплатно и кататься на них можно было, пока не надоест.

ПОДАРКИ С ДУШОЙ

А ещё оказалось, что те сладкие подарки, которые получили дети — это своего рода эксклюзив. Как рассказал Дмитрий Лёгкий, а именно он всё это время финансировал их покупку, набор конфет в подарке — авторский.

– У меня есть давние отношения с частным предпринимателем. И она закупает очень вкусные конфеты с разных фабрик, в том числе и местных. В итоге подарки получаются очень разнообразные, там есть и карамельки, и шоколадки, и батончики. Свежие сладости на любой вкус. Предприниматель знает, что я прошу подарки для особенных детишек, поэтому составляет их с душой. На праздниках часто спрашивают, где же можно приобрести такие подарки, на что ответ лишь один — можно только получить на Новый год безвозмездно, — рассказал Дмитрий Лёгкий.

БЫТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ

Мы всё же не постеснялись и спросили Дмитрия Лёгкого, каково же это — быть Дедом Морозом.

– Я давно общаюсь и в меру возможностей помогаю нашему обществу инвалидов Первомайского района и однажды захотелось сделать для детей новогоднюю ёлку. Одно дело, когда ребятам просто дарят сладкий подарок, но хотелось, чтобы и у них был праздник, чтобы и этим особенным детям досталась частичка новогодней сказки, — поделился началом истории Дмитрий Лёгкий.

Нужно отметить, что в своё время депутат принимал участие в восстановлении детского центра «Чайка», поэтому с его руководством отношения были уже налажены. Нина Варлакова отозвалась на предложение депутата устроить детям с ОВЗ праздник, и с тех пор это стало доброй традицией.

Сейчас детей на новогоднее шоу помогает приглашать уже Приморское краевое общество инвалидов.

– Да, действительно можно в какой-то мере почувствовать себя Дедом Морозом. К нам иногда подходят, сообщают, что на ёлку приезжают уже во второй-третий раз, говорят, что всё очень нравится и благодарят. Это дорогого стоит.

ЗАКУЛИСЬЕ

Вместе с Ниной Варлаковой Дмитрий Лёгкий уже в пятый раз участвует в организации новогодних утренников для детей с особенностями здоровья. За первым праздником последовал второй. Несмотря на финансовые затруднения, прошёл и третий, и четвёртый. А вот на пятый раз депутату удалось найти единомышленников, которые тоже вложились в организацию праздника.

– В этом году как советник гендиректора ВМРП я обратился к акционерам с просьбой профинансировать приобретение подарков. Мне пошли навстречу и в 2021 году подарки для детей приобрёл порт.

#Новости#Инвалидность#Дети#Владивосток#Новый год#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56