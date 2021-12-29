АО «Открытие брокер» предлагает вариант новогоднего подарка

— Если инвестор откроет ИИС сейчас, до конца года, то уже в 2022 году он может получить до 52 000 рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая рассчитывается при внесении от 400 000 рублей на счёт. Но главное, о чём должен помнить инвестор — если он откроет счёт до конца года, но внесёт средства уже в новом году, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году, — рассказали специалисты «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции» вместе с Управляющей компанией «Открытие»). — Сделать это можно как в нашем офисе, так и дистанционно на сайте.