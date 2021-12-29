zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

АО «Открытие брокер» предлагает вариант новогоднего подарка

29 декабря 2021, 06:55
Фото: 1mediainvest.ru
Покупка подарков в череде новогодних приготовлений — самое, пожалуй, беспокойное и непростое дело. К тому же это существенно облегчает кошельки. Но есть такая сфера, где при определённых условиях можно увеличить свой капитал уже в начале следующего года.

Речь идёт об индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС).

— Если инвестор откроет ИИС сейчас, до конца года, то уже в 2022 году он может получить до 52 000 рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая рассчитывается при внесении от 400 000 рублей на счёт. Но главное, о чём должен помнить инвестор — если он откроет счёт до конца года, но внесёт средства уже в новом году, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году, — рассказали специалисты «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции» вместе с Управляющей компанией «Открытие»). — Сделать это можно как в нашем офисе, так и дистанционно на сайте.

Как уточнили в «Открытие Брокер», средства на ИИС могут не просто лежать в ожидании вычета, но и работать. По оценке аналитиков Открытие Research, российский рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца года и в 2022 году.

На ИИС можно купить не только отдельные акции компаний, но и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ, российский аналог ETF), которые позволяют распределить риски среди большего числа бумаг.

Традиционно перед зимним сезоном «Открытие Инвестиции» запустило акцию «Тёплый приём» — она предусматривает перевод брокерского счёта из другой компании до 31 декабря 2021 года в «Открытие Инвестиции» с бонусами по программе лояльности O. InveStore!

— Впереди Новый год, пора задуматься о подарках себе и своим близким! Желаем всем инвесторам в следующем году — растущего рынка и выигрышных стратегий! — отметили в АО «Открытие Брокер».

При этом в компании напоминают, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объёме.

Брокерское обслуживание осуществляется АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002, без ограничения срока действия. 115114, г. Москва,

ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Телефон: +7 495 777-56-56.

Сайт https://open-broker.ru/.

Более подробно с документацией можно ознакомится на

На правах рекламы.

Материалы по теме
Брокеры предлагают начинающим трейдерам пробовать свои силы
#Новости#Инвестиции#Приморье#Брокеры#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56