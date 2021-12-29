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Идеал на все времена

29 декабря 2021, 00:40
Фото: ООО «Идеальный город»
Если споры о том, что было первым — курица или яйцо — могут ещё на много столетий вперёд обеспечить поле для бурной мозговой деятельности философов, то в строительстве всё гораздо определённее. Хочешь возвести здание — сначала сделай проект, а ещё лучше — доверь это профессионалам.

Что такое современные проектные решения и как они подстраиваются под запросы заказчика — «Золотому Рогу» рассказал генеральный директор ООО «Идеальный город» Николай Ровников.

Фото: ООО «Идеальный город»

Проектирование зданий и сооружений — это комплексная работа, результат которой — документация, необходимая для строительства. Здесь и анализ исходных данных, и выбор всех конструктивных и объёмно-планировочных решений — дело более чем кропотливое и тонкое.

Если ещё 30 лет назад проектные институты все расчёты и чертежи в основном делали вручную, и такое проектирование было очень «неповоротливым» (ведь любые изменения требовали долгой переработки и многих смежных решений), то сегодня всё компьютеризировано, всё рабочее проектирование ведётся в специализированных программных комплексах, — рассказывает Николай Ровников. — А на бумаге могут появляться на свет эскизы и концепции проектов. Это верх профессионализма, так сказать «хэнд мэйд».

Сегодня переход из 2D-проектирования к внедрению технологий BIM проектирования (создания виртуальной трёхмерной модели здания на основе архитектурно-планировочной, конструктивной, экономической, инженерной, технологической, эксплуатационной информации) повышает качество выполняемых работ. Это значительно сокращает вероятные коллизии и ошибки при проектировании, сокращает время подготовки документации. Также современные технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, концентрируя внимание на вопросах инженерного характера.

«Идеальный город» — это название проектного бюро и одновременно — наименование группы компаний, в составе которой работают проектировщики. ГК «Идеальный город» самостоятельно занимается развитием застройки жилого и нежилого назначения на собственных земельных участках. Все подразделения объединены в одном большом офисе. Заказчик, который обращается сюда, получает не только полный комплекс проектно-изыскательских работ. Специалисты компании имеют высокие компетенции в сфере земельных правоотношений и в градостроительной сфере. Они могут обеспечить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, все проектные работы, начиная с анализа и концепции застройки и завершая рабочим проектированием весьма непростых объектов для застройщиков.

Наш клиент — это и тот застройщик с большим опытом, который прекрасно понимает, что в итоге хочет увидеть на своём земельном участке, и те, кто впервые что-либо строит на своих участках, и даже те, кто только планирует приобрести землю под проект. Мы можем провести, в том числе, и качественный анализ по предлагаемым участкам, разобрать все юридические и градостроительные подводные камни и риски. Это очень важно в момент принятия решения о приобретении земли и о том, какие проектные решения уместны на ней, — отмечает эксперт.

Архитекторы называют Владивосток очень непростым городом с точки зрения проектирования и строительства. При возведении объекта нет стандартов. В каждом конкретном месте приходится учитывать множество факторов, влияющих на проект и строительство.

Влияет на застройку рельеф местности (много территорий с ненормативными уклонами), геология участка, зонирование территории, утверждённая или неутверждённая документация по планировке территории, окружающая застройка, инсоляция, наличие инженерной инфраструктуры и т. д. Влияет всё, иногда — очень критично. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно и комплексно. Недосягаемых целей не бывает. Бывают достаточно сложные и креативные задачи: при всей кажущейся простоте хочется что-то построить с определёнными параметрами, но это, например, невозможно в данный момент в силу ряда причин. Но мы и за такие задачи берёмся, поскольку у нас есть не только опытные архитекторы, конструкторы и главные инженеры, но ещё и юристы со специализацией в земельном, градостроительном и корпоративном праве, — делится генеральный директор ООО «Идеальный город» особенностями своей работы.

Грамотная подготовка на этапе проектирования может снизить стоимость строительства. Более того — бывают случаи, когда консультация профессионалов «Идеального города» тотально меняет изначальные планы застройщика.

Некоторые пытаются сэкономить на проектировании, не понимая, что, сэкономив миллион или два на проекте, они теряют десятки миллионов при строительстве. Часто это бывает, например, при неэффективно запроектированной объёмно-конструктивной системе здания, неправильно выбранном типе фундамента, шага каркаса и т. д. А бывает, что и концепт проекта изначально выбран неудачно, не были учтены, например, все градостроительные ограничения. Тогда в процессе анализа предоставленных проектных решений оказывается, что так вообще нельзя, либо можно, но для этого необходимо ещё проделать нелёгкий юридический путь, получив ещё целый ряд отклонений и разрешений. Специалисты для этого учатся годами, получая не одно высшее образование и в проектной, и в юридической, и в экономической сферах, которое подкрепляется многолетним практическим опытом. У нас целая команда таких профессионалов!

Внедрение в работу современных BIM технологий позволяет выполнить точное построение инженерных систем здания и получить подробные спецификации и ведомости за счёт автоматизации процессов. Это позволяет сделать более подробные сметы и не упустить из виду каких-либо деталей.

Проектно-девелоперская группа «Идеальный город» работает больше десяти лет. За это время накопилось не только солидное портфолио проектов жилых комплексов, общественно-деловых и складских зданий и сооружений, но и целый пул реализованных и реализуемых сейчас проектов.

Из больших — например, застройка поселка «Белый Парус». Начата комплексная застройка квартала «Усадьба» в Арсеньеве. Строятся во Владивостоке многоквартирный дом на ул. Нестерова, ЖК «Кленовый» на ул. Сельской, автокомплекс «Хай-тек» на ул. Кузнецова. Есть жилые комплексы, которые уже запроектированы и находятся на стадии получения разрешения на строительство. Сейчас также проектируем несколько больших жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса для именитых застройщиков, — рассказывает Николай Ровников. — Думаем, что 2022 год будет очень плодотворным и напряжённым в работе. Намечено завершить нескольких крупных контрактов в сфере жилищного строительства с нашими городскими застройщиками. Ведём переговоры о новых контрактах и проектах и планируем строительство нескольких собственных больших девелоперских проектов.

#Строительство#Владивосток#Архитектура#Приморье
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