Идеал на все времена

– Некоторые пытаются сэкономить на проектировании, не понимая, что, сэкономив миллион или два на проекте, они теряют десятки миллионов при строительстве. Часто это бывает, например, при неэффективно запроектированной объёмно-конструктивной системе здания, неправильно выбранном типе фундамента, шага каркаса и т. д. А бывает, что и концепт проекта изначально выбран неудачно, не были учтены, например, все градостроительные ограничения. Тогда в процессе анализа предоставленных проектных решений оказывается, что так вообще нельзя, либо можно, но для этого необходимо ещё проделать нелёгкий юридический путь, получив ещё целый ряд отклонений и разрешений. Специалисты для этого учатся годами, получая не одно высшее образование и в проектной, и в юридической, и в экономической сферах, которое подкрепляется многолетним практическим опытом. У нас целая команда таких профессионалов!