zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ННК подарила праздник школе-интернату Находки

29 декабря 2021, 08:04
Фото: ННК
Пожалуй, Новый год — самый долгожданный и любимый праздник. С его приближением каждый, независимо от возраста, начинает верить в чудо и ждет сюрпризов. Повсюду царит праздничное настроение — все готовят подарки, чтобы порадовать своих близких, украшают елку и ходят друг к другу в гости.

Вот и сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт», собираясь к воспитанникам Находкинской коррекционной школы-интерната, не могли пойти с пустыми руками. Пока ребята отдыхали, добровольные помощники Деда Мороза, чья фирменная одежда украшена ярким и добрым солнечным логотипом ННК, занялись подготовкой игровой комнаты: развивающие игры и машинки, куклы и медведи, игрушечные кухни и коляски, наборы для творчества и конструкторы — такое количество разнообразных игрушек даже у взрослых вызвало настоящий восторг.

Придется по нраву, уверены в компании, и замечательная эргономичная мебель, приобретенная на средства «ННК-Приморнефтепродукт» для игровой комнаты, выполненная с учетом всех требований и стандартов, да и просто удобная и яркая.

В ответ малыши пригласили своих гостей на новогоднюю елку, где нефтяники вручили ребятам подарки и с удовольствием поучаствовали в новогоднем утреннике.

«ННК-Приморнефтепродукт» и школа-интернат в Находке — давние друзья. Ежегодно в рамках программы благотворительности предприятие помогает учреждению с ремонтом, покупкой необходимого оборудования и мебели.

— ННК в регионах своего присутствия последовательно и принципиально реализует социальную политику. Не только обеспечение потребителей качественным топливом, но и постоянная помощь тем, кто остро в ней нуждается — один из ключевых принципов устойчивого бизнеса, — считают в компании.

#Новости#Группа ННК#Новый год#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56