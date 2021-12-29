ННК подарила праздник школе-интернату Находки

Вот и сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт», собираясь к воспитанникам Находкинской коррекционной школы-интерната, не могли пойти с пустыми руками. Пока ребята отдыхали, добровольные помощники Деда Мороза, чья фирменная одежда украшена ярким и добрым солнечным логотипом ННК, занялись подготовкой игровой комнаты: развивающие игры и машинки, куклы и медведи, игрушечные кухни и коляски, наборы для творчества и конструкторы — такое количество разнообразных игрушек даже у взрослых вызвало настоящий восторг.