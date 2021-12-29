Приморские инвестпроекты оценят в Сочи

Региональные власти сегодня активно готовятся к Восточному экономическому форуму, который традиционно пройдёт во Владивостоке в сентябре следующего года на острове Русском, поэтому край пока не заявлялся на участие в сочинском форуме. Однако, как заверила директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов инвестиционного агентства Елены Демиденко, делегация от Приморья, скорее всего, поедет, так как мероприятие считается главным региональным форумом страны и ключевой площадкой для обсуждения реализации национальных проектов.