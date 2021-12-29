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В ННК напомнили, зачем соблюдать схему движения по АЗС

29 декабря 2021, 01:23
Фото: ННК
Предновогодний ажиотаж ежегодно приводит к частой дозаправке автомобиля, что зачастую провоцирует очереди на АЗС. В таких ситуациях автомобилисты задаются вопросом: почему заправка автомобилей на АЗС производится исключительно по направлению движения и почему это правило нарушать нельзя?

За разъяснениями мы обратились в компанию ННК.

— Схемы движения на АЗС разработаны и внедрены в 2020 году на основании п. 6.27 и 6.31 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные» и действуют по всей сети заправочных колонок ННК. Порядок движения утверждает ГИБДД и противопожарная служба на случай возникновения необходимости эвакуации автомобиля с АЗС, — объяснили в компании.

Фото: ННК

Нередки случаи, когда водители, стремясь сэкономить время, подъезжают к колонке не тем бортом, на котором есть бензобак. Они тянут заправочный шланг, либо пуская его над крышей или свесом, либо «опоясывая» автомобиль.

Такая практика провоцирует не только повреждение и быстрый износ оборудования автозаправочной станции (штанги растягиваются и разрываются, что приводит к простою топливораздаточной колонки на время её ремонта), но и приводит к повреждению лакокрасочного покрытия автотранспортного средства.

Схемы движения по территории находятся на въезде каждой АЗС. Их персонал на основании требований надзорных служб контролирует корректность движения транспорта по территории автозаправочной станции и соблюдение установленных норм.

— Основной приоритет нашей компании — безопасность наших клиентов, — уточнили в ННК.

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