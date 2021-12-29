В ННК напомнили, зачем соблюдать схему движения по АЗС

Такая практика провоцирует не только повреждение и быстрый износ оборудования автозаправочной станции (штанги растягиваются и разрываются, что приводит к простою топливораздаточной колонки на время её ремонта), но и приводит к повреждению лакокрасочного покрытия автотранспортного средства.