В Приморье нашли управу на недобросовестных поставщиков авто с японских аукционов

Так, гражданин в 2020 году заключил агентский договор с агентской компанией на поставку автомобиля, приобретенного на аукционе в Японии, заплатил аванс в 100 000 рублей. Потребитель обратился в компанию с просьбой предоставить расчёт предварительных затрат на приобретение транспортного средства. Агентство отказало в просьбе, и гражданин решил расторгнуть договора, а впоследствии — обратился с исковым заявлением в суд.