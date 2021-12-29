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Во Владивостоке закрывают несколько пунктов вакцинации

29 декабря 2021, 06:10
Фото: 1mediainvest.ru
Перестанут работать пункты в центре города, которые были развёрнуты в ноябре дополнительно, когда повсеместно в медкабинетах выстраивались очереди на прививку, пояснили в пресс-службе мэрии.

— В декабре там отмечается низкая проходимость. Медики из этих пунктов вернутся в поликлиники, где их востребованность, наоборот, высока, — уточнили в минздраве региона.

Так, 29 декабря последний день работают пункты по адресам: улица Светланская, 22 (пункт с обратной стороны здания), улица Светланская, 38 (поликлиника напротив ГУМа), улица Алеутская, 16.

Мобильный пункт в здании правительства (улица Светланская, 22) с центрального входа продолжит свою работу.

Напомним, что массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции в Приморье началась в январе 2021 года. За это время первым компонентом привились 904 030 жителей края (из них 323 тысячи — во Владивостоке), завершили иммунизацию — 703 629 из них.

В новогодние праздники стационарные и мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Приморье будут работать по особому графику. Прививку от COVID-19 можно будет сделать 31 декабря, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января.

Для вакцинации необходим паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись желательна при посещении кабинетов вакцинации в поликлиниках. Мобильные пункты работают без предварительной записи.

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#Новости#Праздник#Вакцинация#Владивосток#Приморье#Здоровье и экология
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