«Я – звизда»

Гораздо более широкому, нежели число его клиентов, кругу жителей Приморья «ивент-мейкер» известен как тот, кто проводит закрытые вечеринки со снующими по столам общепита обнажёнными людьми, прилюдными лобызаниями мужчин или вовсе использованием голого мужского тела в качестве подставки под осветительный прибор. Минувшей весной, например, приморцы назвали такие ходы «зашкваром».
Ещё Павел Компан с лёгкостью сделает из любого мало-мальски обеспеченного человека «самого красивого» и впихнёт его в созданный им же рейтинг.
Мы уже обращались в одном из предыдущих номеров «Золотого Рога» к психологам, которые описали детские, как правило, проблемы людей, идущих на поводу подобных собирателей мзды с «богатеньких буратин» и тех, кто неистово желает ими казаться.
Деньги на бочку
Стоимость участия в «Звёздном концерте» на сцене Пушкинского театра, как сообщили одной из потенциальных кандидаток на срежиссированный «успех», в этом году составила 291 тысячу рублей.
– Оплату можно разбить по 29 тысяч в течение 10 месяцев, или по 100 на три! Место бронируем после предоплаты на карту. Осталось одно, – сообщили в ноябре одной жительнице Владивостока, заинтересовавшейся рекламой.
Маленький нюанс – всем сообщали, что видеосъёмка не входит в стоимость. А какой «звездизм» без видео в соцсетях?
«На протяжение месяца, 13 непрофессиональных певцов, проходят обучения у педагога по вокалу, выпускником академии имени Гнесеных, финалистом шоу «Х-фактор» и «Голос» Артуром Якушевым», – гласило объявление о мероприятии (орфография и пунктуация сохранены).
Приглашённой звездой стал певец ALEKSEEV, участник «Евровидения» от Беларуси в 2018 году (настоящее имя Никита Алексеев).
Огласите весь список, пожалуйста
Незадолго до очередного постановочного действа на сайте компании Компана опубликовали список участников:
Татьяна Строчкова – владелица убыточного строительного ларька «ПроФасад» на улице Бородинской;
Аида Имаго – владелица парикмахерской «Имаго» (26 млн руб. выручки за 2020 год);
Анна Моргунова – девушка, тёзка которой числится в ЕГРЮЛ как индивидуальный предприниматель, торгующий одеждой и тканями (зарегистрирована в этом году);
Илона Панова – именно так зовут хабаровчанку, супругу известного в экс-дальневосточной столице предпринимателя и владельца фитнес-клубов Сергея Донских;
Ксения Хрущёва – по всей видимости, дочь Игоря Хрущёва, изгнанного в апреле этого года из рядов «Единой России» (цитируем: «Руководитель Международного партийного центра «Единой России» Игорь Хрущёв исключён из Партии за действия, наносящие ущерб политическим интересам партии»);
Яна Кирдянкина – предприниматель малого калибра, у которой есть компания с околонулевыми показателями;
Артур Гуменюк – сын «постояльца» Владивостокского СИЗО, бывшего мэра города Олега Гуменюка;
Анна Везовская – и.о. директора Артёмовского муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» (дворца культуры угольщиков);
Лариса Трофимова, Злата Царёва и Владимир Решетников – «тёмные лошадки», не имеющие действующего бизнеса в регионе.
Отметим, что информацию о перечисленных персонах мы почерпнули в открытых источниках, Едином государственном реестре юридических лиц и базе данных СПАРК-Интерфакс.
Занимательная математика
Заметим, что официальная выручка ООО «Пиар Респектбл», принадлежащего Павлу Компану и им же возглавляемого, в 2019 году составила 15 870 000 рублей, в 2020 – 29 177 000 рублей. В этом году компания организатора вечеринок четырежды была ответчиком в суде на общую сумму 1 081 411 рублей.
Со всех участников «Звёздного концерта», состоявшегося 22 декабря, Компан собрал чуть менее 4 млн рублей. Также прилагался внушительный перечень «партнёров», которых неоднократно упомянули в ходе действа и в аккаунте Павла Компана в соцсетях.
Если бы участники концерта захотели сравняться с президентом страны и выплатить, например, по 10 тысяч рублей пенсионерам или мамам с детьми, они смогли бы порадовать 400 семей. Но нет, круг «получателей радости» перед Новым годом был ограничен людьми, которые только могут петь под фонограмму «твори добро», но никак не творить его своими руками в мире обычных людей.