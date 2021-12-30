Дальневосточная столица вошла в ТОП-10 новых центров туризма в России от Forbes

По данным краевого агентства по туризму, только в 2021 году Приморье посетили 1,1 миллион путешественников. И это практически в 2 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, большая часть туристов, которые прибывают в Приморье, целью своего визита выбирают именно Владивосток.