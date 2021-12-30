На железной дороге застряли 9 тыс. цистерн с мазутом и бензином

— Порт или погранпереход — это стыкование графиков и ответственности разных игроков, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. — И здесь часто «искрит». Истории взаимоотношений «порт — железная дорога» много лет, и это игра в пинг-понг, — отметил он. По словам Дружинина, ситуация разрешится, когда закончится повышенный спрос на перевозки, в первую очередь угля. Уверен, что уже в январе 2022 года станет легче, сказал он.