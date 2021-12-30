Оперативные бригады приглашают на АЗС ННК — за топливом и горячим кофе

— Рабочая смена у сотрудников коммунальных служб начинается ранним утром, с 4-5 утра. Исключений нет и в праздничные, и в выходные дни. Было неожиданно и одновременно приятно получить стакан горячего кофе, да ещё и со словами благодарности. Вот уж точно чего не ожидаешь, посещая АЗС! Спасибо компании ННК за такую поддержку! — сказал один из сотрудников предприятия ЖКХ.