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Оперативные бригады приглашают на АЗС ННК — за топливом и горячим кофе

30 декабря 2021, 00:59
Фото: Фото предоставлено компанией ННК
В Приморье АЗС ННК выразили свою благодарность специалистам оперативных служб, которые в любую погоду выполняют свою работу.

При появлении на автозаправках сети ННК сотрудников коммунальных служб, МЧС, органов правопорядка, бригад скорой помощи операторы выходят и вручают им стакан с горячим кофе КОHIMOTSU. И благодарят за их труд и выдержку в период морозов.

— У нас действует девиз «Поддержать и согреть!». Мы хотим поддержать сотрудников коммунальных служб, МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи в эти морозные праздничные дни, — пояснили в ННК, — восхищаемся этими самоотверженными людьми, их труд бесценен.

— Рабочая смена у сотрудников коммунальных служб начинается ранним утром, с 4-5 утра. Исключений нет и в праздничные, и в выходные дни. Было неожиданно и одновременно приятно получить стакан горячего кофе, да ещё и со словами благодарности. Вот уж точно чего не ожидаешь, посещая АЗС! Спасибо компании ННК за такую поддержку! — сказал один из сотрудников предприятия ЖКХ.

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#Новости#Топливо#АЗС#Приморье#Экономика
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