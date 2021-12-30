С Филиппин в Приморье: с перспективой наказания за мошенничество

По версии следствия, в 2012 и 2014 годах злоумышленник участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих доги по коммунальным платежам. Фигурант предлагал людям обменять их жильё на менее дорогое, чтобы использовать разницу для погашения долгов, а затем присваивал их квартиры. В результате два приморца лишились жилья.