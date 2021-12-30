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С Филиппин в Приморье: с перспективой наказания за мошенничество

30 декабря 2021, 05:47
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Антон Лихарев депортирован с Филиппин в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

По версии следствия, в 2012 и 2014 годах злоумышленник участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих доги по коммунальным платежам. Фигурант предлагал людям обменять их жильё на менее дорогое, чтобы использовать разницу для погашения долгов, а затем присваивал их квартиры. В результате два приморца лишились жилья.

В отношении Антона Лихарева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В 2017 году Лихарев был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию.

Было установлено, что обвиняемый находится на территории Республики Филиппины.

— Он был задержан и передан российским полицейским для доставки в Москву, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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#Новости#Криминал#Мошенничество#Приморье#Происшествия
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