«Терминал Астафьева» подарил праздник самым маленьким жителям Находки

Праздничного настроения добавил и снег, которым портовики засыпали площадку у домов Астафьева 105 и 107 с помощью своего мобильного снегогенератора. Техника, обычно занятая на пылеподавлении, в этот раз послужила добрым помощником Деда Мороза и Снегурочки.
На утренник пришли старшая и средняя группы из детсада № 66, всего около 50 детей. Безветренный солнечный день и интересные игры от ведущих не дали малышам замерзнуть, они танцевали, пели и веселились. Неизменный детский фурор произвел появившийся Дед Мороз с мешком подарков. Каждому ребенку «Терминал Астафьева» подарили альбом для рисования, карандаши, 3D-пазл и игрушку. Счастливых детей увели обратно в детский сад, где их ждал праздничный обед.
— Главное в новогодней сказке — это снег и Дед Мороз. Поэтому спасибо «Терминалу Астафьева» за эти эмоции у детей, за праздничное настроение и, конечно, подарки. Дети очень рады! , — поделилась эмоциями врио заведующей детского сада № 66 Ирина Климук.
АО «Терминал Астафьева» в течение года продолжило реализацию социальной программы, самой масштабной среди портов Приморья. Это и новые окна в домах жильцов микрорайона, отремонтированный стадион подшефной школы «Полюс».
Благодарность порту от лица школы № 1 «Полюс» выразила Екатерина Тюкавкина — заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
— Помимо того, что площадка стала безопасной для занятий физкультуры, здесь дети до последнего времени все время играют в футбол. Площадка не просто стоит, а она работает и приносит пользу детям и взрослым. Большое спасибо «Терминалу Астафьева»! , — добавила Екатерина Тюкавкина.
Настоящим подарком для всего города стало и новое домашнее поле футбольного клуба «Океан». Теперь здесь — 2500 новых кресел, новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, современные системы освещения и ограждения поля.
Главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий, отметил, что благодаря поддержке «Терминала Астафьева» клуб выиграл в этом году пятый в истории Кубок Приморского края, а новый стадион поможет футболистам в завоевании новых трофеев.
— Болельщики будут ходить, Находка — это футбольный город, а «Океан» — команда с традициями, любят футбол в этом городе, — добавил Александр Тихоновецкий.
Слова главного тренера поддерживают и болельщики, даже в этот непростой год, поддерживающие команду на каждом матче.
— Прекрасное поле, спасибо «Терминалу Астафьева», спонсору нашему, мы как болельщики всегда были и будем, — добавил болельщик Андрей Станкевич.
В следующем году «Терминал Астафьева» продолжит улучшение инфраструктуры Находки. Ведь инвестиции в инфраструктуру являются основой для будущего