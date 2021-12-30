Транснациональная компания развернула пятую точку во Владивостоке

— Мы надеемся, что другие международные инвесторы последуют примеру компании Макдоналдс и других крупных игроков бизнеса, работающих на наших преференциальных территориях, начав реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия для комфортной работы в регионе, как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивая применение налоговых льгот и административных преференций, оказывая услуги и сервисы, — отметил Сергей Скалий.