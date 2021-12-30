Транснациональная компания развернула пятую точку во Владивостоке

Управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий подчеркнул, что на территории Приморья компания работает в статусе резидента свободного порта Владивостока. По его словам, успешный рост проектов транснациональной компании в ДФО — это хороший показатель эффективности мер, предпринимаемых государством по ускоренному развитию Дальнего Востока.
— Мы надеемся, что другие международные инвесторы последуют примеру компании Макдоналдс и других крупных игроков бизнеса, работающих на наших преференциальных территориях, начав реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия для комфортной работы в регионе, как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивая применение налоговых льгот и административных преференций, оказывая услуги и сервисы, — отметил Сергей Скалий.