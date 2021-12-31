Где во Владивостоке пройдёт праздничный фейерверк

Синоптики обещают на 31 декабря морозную, но ясную погоду, и потому можно надеяться, что традиционный новогодний фейерверк во Владивостоке будет хорошо виден горожанам, тем более что пройдёт он на четырёх городских площадках.

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