Тяжёлую технику вывели на улицы Владивостока после снегопада

Сотрудники «Содержания городских территорий» работают как на дорогах, так и на тротуарах и лестницах, очищая их от снега. Для ведения работ используется спецтехника, направленная в разные районы города.
«Сложные участки и подъемы были обработаны реагентами. Около 4:00 начались работы по сметанию выпавшего снега», — рассказали в городской администрации.
Как добавили власти Владивостока, предприятия и компании должны своими силами убирать прилегающую к ним территорию.
В Приморском крае на первой неделе 2022 года снег будет идти со 2 по 5 января, хотя и не во всех точках региона.
Температура воздуха в начале недели может опуститься до -32 градусов, а к концу новогодних праздников потеплеет на 3-8 градусов.