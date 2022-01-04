ГИБДД готовит массовые рейды — даты

Ни для кого не секрет, что подобного рода проверки — привычное дело. Законопослушным водителям бояться нечего, они и без того соблюдают правила перевозки маленьких пассажиров, а уж тем более не садятся пьяными за руль. А вот тем, у кого вдруг возникают такие мысли — стоит задуматься.