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ГИБДД готовит массовые рейды — даты

4 января 07:04
Фото: 1mediainvest.ru
В ГИБДД предупредили о проведении масштабных проверок водителей в праздничные дни. Важно помнить — ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Autonews, один из масштабных рейдов запланирован на период с 7 по 9 января. Инспекторы ДПС выйдут на дороги, чтобы ловить водителей, которые садятся за руль пьяными. Такие рейды сотрудники ГИБДД будут проводить во всех субъектах РФ и днём, и ночью.

Кроме того, на контроле инспекторов — правила перевозки детей. Сотрудники будут проверять, правильно ли водители используют детские кресла и ремни безопасности.

Известно, что вместе с сотрудниками Госавтоинспекции нести службу будут также и другие представители МВД, а также росгвардейцы. Планировалось усилить патрулирование улиц на время новогодних каникул.

Ни для кого не секрет, что подобного рода проверки — привычное дело. Законопослушным водителям бояться нечего, они и без того соблюдают правила перевозки маленьких пассажиров, а уж тем более не садятся пьяными за руль. А вот тем, у кого вдруг возникают такие мысли — стоит задуматься.

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