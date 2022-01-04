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в Роспотребнадзоре заявили о новом осложнении COVID-19

4 января 00:30
Фото: 1mediainvest.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о «ковидных пальцах» у заболевших COVID-19 детей. При течение болезни у несовершеннолетних наблюдаются респираторные симптомы, нарушение ЖКТ, а также осложнения, которые напоминают обморожение (речь и идёт о так называемых «ковидных пальцах»).

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у детей, которые заболели коронавирусом, не исключены проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.

А совсем недавно, пишут «Новые известия», учёные заговорили про «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, похожее на обморожение.

Обычно, по словам эксперта, пневмония развивается у пациентов старше 7 лет, а вот подростки вовсе могут столкнуться с поражением лёгких, как у взрослых больных. Сложнее всего недуг переносят дети, которым не исполнилось года, а также несовершеннолетние с врождёнными пороками и хроническими заболеваниями.

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