в Роспотребнадзоре заявили о новом осложнении COVID-19

Обычно, по словам эксперта, пневмония развивается у пациентов старше 7 лет, а вот подростки вовсе могут столкнуться с поражением лёгких, как у взрослых больных. Сложнее всего недуг переносят дети, которым не исполнилось года, а также несовершеннолетние с врождёнными пороками и хроническими заболеваниями.