в Роспотребнадзоре заявили о новом осложнении COVID-19

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у детей, которые заболели коронавирусом, не исключены проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.
А совсем недавно, пишут «Новые известия», учёные заговорили про «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, похожее на обморожение.
Обычно, по словам эксперта, пневмония развивается у пациентов старше 7 лет, а вот подростки вовсе могут столкнуться с поражением лёгких, как у взрослых больных. Сложнее всего недуг переносят дети, которым не исполнилось года, а также несовершеннолетние с врождёнными пороками и хроническими заболеваниями.