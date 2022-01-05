В роддомах Приморья рассказали о первенцах 2022 года

Первым родившимися малышом в роддоме № 3 в этом году стала девочка. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года в 10:17 (вес 3120 граммов, рост 50 сантиметров). При этом закрыла год тоже девочка, она родилась 31 декабря в 22:35 (вес 3650 граммов, рост — 54 сантиметра).