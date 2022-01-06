Что произошло с рынком недвижимости в Приморье в 2021 году?

Один из крупнейших в России онлайн-сервисов по продаже и аренде недвижимости «Циан» проследил историю развития жилищного рынка РФ с начала 2000-х годов. Как оказалось, в рейтинге городов с самым дорогим жильём, составленным 20 лет назад и сейчас, неизменно присутствовали только 4 субъекта федерации — Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Приморский край. Если в 2000 году Приморье было на 6-м месте со стоимостью 7,9 тыс. рублей за метр квадратный, то в 2020 году — уже на 4-м месте (99 тыс. рублей). Отметим, в рейтинге учитывались средние цены по краю, то есть дороговизну владивостокского рынка жилья нивелировали ценами в глубинке. Но всё равно оказались в первой пятёрке списка регионов-лидеров по уровню цен на жилищном рынке.