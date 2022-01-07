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Приморский миллиардер предупредил о финансовом кризисе

7 января 07:55
Фото: 1mediainvest.ru
Основатель сети DNS приморский бизнесмен Дмитрий Алексеев подвёл экономические итоги 2021 года и поделился предсказаниями на будущее. По словам предпринимателя, в ближайшем будущем может произойти экономический кризис.

Своё предсказание Дмитрий Алексеев разместил у себя в телеграм-канале.

Как он отметил, в 2021 году фондовый рынок безудержно рос, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса. Некоторые эксперты связывают происходящее с грамотной политикой властей.

«Возникшая инфляция, это не беда, скоро предложение покроет спрос и все придет в равновесие», — приводит Дмитрий Алексеев мнение специалистов.

Сам бизнесмен придерживается другого мнения. Он отметил, что рост стоимости ценных бумаг подталкивает многих людей к покупке акций в надежде заработать.

Бесконечно дорожать акции не могут, в связи с чем «коррекция» [кризис] представляется Дмитрию Алексееву «совершенно неизбежной».

Ситуация может развиваться по 3 сценариям — либо вырастет инфляция, либо у населения закончатся деньги на покупку дорожающих активов и они резко упадут в цене, либо случится и то, и другое.

Дмитрий Алексеев не уверен, когда можно ждать такого краха.

«Может уже и в этом году, а может еще можно успеть запустить блокчейн стартап, по перевозке инфлюенсеров на электрокарах под управлением искусственного интеллекта на квантовом компьютере», — сделал ироничное предсказание бизнесмен.

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#Новости#Кризис#Приморье#Экономика
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