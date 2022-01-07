Приморский миллиардер предупредил о финансовом кризисе

Своё предсказание Дмитрий Алексеев разместил у себя в телеграм-канале.
Как он отметил, в 2021 году фондовый рынок безудержно рос, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса. Некоторые эксперты связывают происходящее с грамотной политикой властей.
«Возникшая инфляция, это не беда, скоро предложение покроет спрос и все придет в равновесие», — приводит Дмитрий Алексеев мнение специалистов.
Сам бизнесмен придерживается другого мнения. Он отметил, что рост стоимости ценных бумаг подталкивает многих людей к покупке акций в надежде заработать.
Бесконечно дорожать акции не могут, в связи с чем «коррекция» [кризис] представляется Дмитрию Алексееву «совершенно неизбежной».
Ситуация может развиваться по 3 сценариям — либо вырастет инфляция, либо у населения закончатся деньги на покупку дорожающих активов и они резко упадут в цене, либо случится и то, и другое.
Дмитрий Алексеев не уверен, когда можно ждать такого краха.
«Может уже и в этом году, а может еще можно успеть запустить блокчейн стартап, по перевозке инфлюенсеров на электрокарах под управлением искусственного интеллекта на квантовом компьютере», — сделал ироничное предсказание бизнесмен.