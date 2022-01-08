Пожар на Русской: продуктовые киоски сгорели из-за короткого замыкания

Напомним и о других пожарах, случившихся в период длинных новогодних праздников. Ранним утром 6 января загорелось кафе на улице Светланской. Пожар начался с возгорания фритюрного масла на кухне. Из горящего здания вывели 30 человек. Ещё раньше, 5 января, случилсяпожар в большекаменском киоске шаурмы. 4 января сгорел дом и 4 автомобиля в селе Воздвиженка. По наблюдениям сотрудников МЧС, пожары в первую посленовогоднюю декаду — весьма распространённое явление. Люди теряют бдительность, предаваясь увеселениям и забывают о простейших правилах безопасности.