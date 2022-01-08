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Пожар на Русской: продуктовые киоски сгорели из-за короткого замыкания

8 января 00:56
Фото: dps.control
Во Владивостоке накануне случился пожар на улице Русской: загорелись торговые павильоны в районе дома № 59. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в пожаре никто не пострадал, на его тушении были задействованы две пожарные машины.

По сообщению краевого ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарные расчёты оказались на месте происшествия через четыре минуты после сигнала о возгорании. Однако даже нескольких минут хватило, чтобы огонь перекинулся на соседние киоски. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Напомним и о других пожарах, случившихся в период длинных новогодних праздников. Ранним утром 6 января загорелось кафе на улице Светланской. Пожар начался с возгорания фритюрного масла на кухне. Из горящего здания вывели 30 человек. Ещё раньше, 5 января, случилсяпожар в большекаменском киоске шаурмы. 4 января сгорел дом и 4 автомобиля в селе Воздвиженка. По наблюдениям сотрудников МЧС, пожары в первую посленовогоднюю декаду — весьма распространённое явление. Люди теряют бдительность, предаваясь увеселениям и забывают о простейших правилах безопасности.

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