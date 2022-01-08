В таёжной местности Приморья обнаружили застреленного тигрёнка

Охотоведы пока не сообщают официально о возрасте погибшего зверя, но даже по фотографиям с места трагедии ясно: это был подросток, а не взрослая особь. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче краснокнижных животных. Браконьеров ищут полиция, охотнадзор.