Кому достанется ипотека в 2022 году

Одним из самых важных критериев для потенциальных заёмщиков является уровень и стабильность дохода. Как стало известно порталу «РБК», в среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве уровень заработка должен составлять около 150 тысяч рублей. Банки стремятся одобрить ипотеку тем, у кого уйдёт на выплату ежемесячных долговых платежей не более половины дохода.