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На юге Приморья появится новый порт

10 января 00:01
Фото: pixabay.com
В районе бухты Безымянная в посёлке Дунай планируется построить морской порт «Аврора».

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что терминал рассчитан на перевалку 35 млн тонн грузов в год. Ожидается, что порт будет введён в эксплуатацию до 2030 года. Реализация проекта позволит создать около 450 новых рабочих мест. Новый порт послужит развитию не только территориям Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья, отметили в ведомстве.

Параллельно строительству порта будет реконструирована транспортная инфраструктура для обслуживания новых мощностей. В частности, ОАО «РЖД» уже выданы технические условия на проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново–Дунай Дальневосточной железной дороги.

Инвестор намерен вложить в строительство порта почти 60 млрд рублей. Специалисты подчёркивают, что это будет современное производство, отвечающее всем необходимым требованиям экологической и промышленной безопасности.

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#Новости#Морские порты#Приморье#Экономика
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