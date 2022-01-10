В приморской столице Новый год по восточному календарю отметят международным шахматным турниром

— Во время турнира, который состоится в канун Нового года «водяного» тигра по восточному календарю, во Владивосток приедут ведущие шахматисты, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблематике по сохранению тигра. Этот турнир откроет череду событий, предваряющих международный форум по сохранению тигра на Земле. На форуме будут приниматься важные стратегические решения о международные взаимодействии, направленном на охрану тигра, как вида, — отметил генеральный директор Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.