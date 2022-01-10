Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…

При этом, как уточнили в правовом управлении, регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия для проведения праздника под его традиционным названием. Поскольку необходимо было заключать соглашение с Фондом «Феникс» на использование название — «День тигра» (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения правообладатель был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации Владивостока.