Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…

В мае прошлого года товарный знак «День тигра» был зарегистрирован на правообладателя — Фонд «Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия «Феникс». Однако мэрия потребовала признать регистрацию незаконной.
В своём обращении городские власти отметили, что День тигра отмечается во Владивостоке ежегодно. Начиная с 2001 года, в краевом центре проводятся карнавальные шествия, презентации природоохранных организаций, другие мероприятия. Кроме того, городской праздник «День тигра» внесен в Устав Владивостока.
При этом, как уточнили в правовом управлении, регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия для проведения праздника под его традиционным названием. Поскольку необходимо было заключать соглашение с Фондом «Феникс» на использование название — «День тигра» (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения правообладатель был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации Владивостока.
Теперь все жители города вновь получили право свободно, без согласования с Фондом «Феникс», отмечать этот любимый всеми общегородской праздник.
Особо отмечается, что фонд «Феникс» вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.