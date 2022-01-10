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Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…

10 января 04:55
Фото: 1mediainvest.ru
Регистрация товарного знака «День тигра» Фондом «Феникс» признана Роспатентом незаконной, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В мае прошлого года товарный знак «День тигра» был зарегистрирован на правообладателя — Фонд «Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия «Феникс». Однако мэрия потребовала признать регистрацию незаконной.

В своём обращении городские власти отметили, что День тигра отмечается во Владивостоке ежегодно. Начиная с 2001 года, в краевом центре проводятся карнавальные шествия, презентации природоохранных организаций, другие мероприятия. Кроме того, городской праздник «День тигра» внесен в Устав Владивостока.

При этом, как уточнили в правовом управлении, регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия для проведения праздника под его традиционным названием. Поскольку необходимо было заключать соглашение с Фондом «Феникс» на использование название — «День тигра» (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения правообладатель был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации Владивостока.

Теперь все жители города вновь получили право свободно, без согласования с Фондом «Феникс», отмечать этот любимый всеми общегородской праздник.

Особо отмечается, что фонд «Феникс» вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.

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