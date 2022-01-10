zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

10 января 07:08
Фото: 1mediainvest.ru
Городское управление экономического развития предлагает 51 участок, размером шесть на шесть «квадратов», на котором может разместиться автолавка, сообщили в мэрии.

Продажа цветов в преддверии Международного женского дня стартует 1 марта и завершится 10 марта. Начальная цена за право включения места в схему нестационарных торговых объектов (НТО) под реализацию цветов для предпринимателей начинается от 4 600 и от 7 700 рублей в зависимости от локации.

Места с начальной ценой аукциона от 4 600 рублей:

— Адмирала Горшкова, 20 (два места);

— Адмирала Горшкова, 36;

-Адмирала Кузнецова, 50;

— Адмирала Юмашева, 10 (два места);

— Анны Щетининой, 17;

— Анны Щетининой, 39 (два места);

— Борисенко, 10/7;

— Борисенко, 17б;

— Жигура, 6;

— Камский, 5;

— Красного Знамени, 86;

— Красного Знамени, 90;

— Красного Знамени, 114 (два места);

— Красного Знамени, 164а;

— Ладыгина, 5;

— Лесопитомник, 6а;

— Нахимова, 1;

— Нахимова, 2;

— Печорская, 8;

— Порт-Артурская, 127а;

— Терешковой, 14;

— Тунгусская, 44;

— Тухачевского, 66б;

— Уральская, 6;

— Чапаева, 24;

— Чкалова, 12;

— Шилкинская, 15;

— Шишкина, 4.

Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей:

— Адмирала Фокина, 23;

— Аксаковская, 3а;

— Верхнепортовая, 2г;

— Верхнепортовая, 68;

— Калинина, 230;

— Калинина, 253а;

— Маковского, 35а;

— Маковского, 266;

— Маковского, 266а;

— Некрасовская, 52;

— Новоивановская, 3;

— Посьетская, 22;

— Сипягина, 22а;

— Спортивная, 1;

— Спортивная, 2;

— Суханова, 1;

— Суханова, 8;

— 100-летия Владивостока, 60 (два места).

Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года. Рассмотрение заявок пройдет 9 февраля, итоги подведут 10 февраля. Узнать подробности можно у специалистов по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Отметим, с 1 по 10 марта на территории Владивостока проходят рейды сотрудников административных комиссий совместно с полицией — для пресечения незаконной торговли весенними букетами.

Материалы по теме
8 Марта во Владивостоке омрачают любители наживы
#Новости#Владивосток#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56