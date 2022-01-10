Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

Продажа цветов в преддверии Международного женского дня стартует 1 марта и завершится 10 марта. Начальная цена за право включения места в схему нестационарных торговых объектов (НТО) под реализацию цветов для предпринимателей начинается от 4 600 и от 7 700 рублей в зависимости от локации.