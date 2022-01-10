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Водителю, въехавшему на территорию детского сада во Владивостоке, грозит лишение прав

10 января 07:42
Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Житель краевого центра не справился с управлением и въехал в забор детского сада № 173 на улице Волкова во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. 27-летний водитель автомашины марки Honda Fit отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, в прошлом году мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Злостному правонарушителю могут назначить штрафа в 30 тыс. рублей и лишить его права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Сейчас транспортное средство помещено на стоянку временного задержания, в отношении гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

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