Водителю, въехавшему на территорию детского сада во Владивостоке, грозит лишение прав

Как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, в прошлом году мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Злостному правонарушителю могут назначить штрафа в 30 тыс. рублей и лишить его права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.