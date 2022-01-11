Хасанский район как наглядный пример ухода от налогов и теневой экономики в краевом масштабе

При этом проблема вовсе не в том, что туристов нет. Отнюдь. Живописные бухты, пляжи с золотым песком и лазурное тёплое море ежегодно привлекают в Хасанский район огромное количество отдыхающих. Причём, любят эти места не только сами приморцы. Из соседних регионов — Хабаровского края и Амурской области — люди едут сюда буквально толпами. Чтобы хабаровчанам, давно облюбовавшим пляжи юга Приморья, было проще добраться до Славянки, Андреевки, Зарубино и других популярных мест отдыха, в летний сезон даже открываются специальные транзитные маршруты.
Казалось бы, развитию отрасли гостеприимства в Хасанском районе уже давно дан зелёный свет. Всё побережье юга Приморского края застроено базами отдыха. Путёвки на наиболее популярные из них раскупаются задолго на наступления высокого сезона, но и самые простые летние домики, не отличающиеся особым комфортом, тоже не пустуют. Но где же при таком раскладе доходы от туризма? Если попытаться посчитать, сколько денег даёт отрасль муниципальному и местным бюджетам, впору прослезиться. Суммы настолько скромны, что употреблять в их отношении слово «доходы» даже как-то неловко. Выражаясь языком лабораторных исследований, их можно было бы назвать скорее «следами» доходов.
Впрочем, так можно сказать и в целом о собственных доходах бюджета Хасанского муниципального района, которые на 2021 год были запланированы в объеме 413,3 миллионов рублей. Это порядка 44 процентов от общей суммы доходов районного бюджета 2021 года, которая составляет около 928 миллионов рублей. Самыми крупными доходными статьями, не считая безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней в размере почти 515 миллионов рублей, являются налог на доходы физических лиц (286 миллионов рублей, согласно плану на 2021 год), а также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (порядка 75 миллионов рублей по плану на 2021 год). При этом, согласно отчёту об исполнении бюджета Хасанского района за первое полугодие 2021 года, размещённому на официальном сайте муниципалитета, фактические поступления в бюджет по этим статьям по состоянию на июль не дотягивали даже до 50 процентов. За полгода бюджет получил 141 миллион рублей НДФЛ, что составляет 49 процентов от плана, и 32 миллиона рублей платежей за аренду земли и имущества (38 процентов от плана).
Ранее сообщалось, что в Хасанском районе, где проживает порядка 30 тысяч человек, показатель уровня доходов бюджета от поступления НДФЛ значительно ниже по сравнению с муниципалитетами со схожей численностью населения.
И тут напрашивается вопрос: а где же они — те самые деньги, которые каждое лето привозят в Хасанский район тысячи туристов?
Ответ прост — отрасль гостеприимства в Хасанском районе в конце первой четверти 21 века продолжает функционировать преимущественно в теневом секторе. Этот бизнес до сих пор не поставлен на цивилизованные рельсы и существует на птичьих правах. За примерами далеко ходить не надо — достаточно изучить в интернете предложения баз отдыха Хасанского района и поинтересоваться их историей. В большинстве случаев открытых источников данных для этого вполне достаточно.
Вот, например, база отдыха «Акватория» в Славянке. Земельный участок, на котором она находится, в 2013 году был передан индивидуальному предпринимателю по договору купли-продажи с администрацией района под строительство жилого дома с приусадебным участком. По факту же данный земельный участок используется не по назначению, на что в 2019 году обратила внимание прокуратура, по иску которой суд признал недействительным постановление по предоставлении участка в собственность ИП. Правда, чуть позже произошла странная история — при рассмотрении дела в вышестоящей судебной инстанции прокурор неожиданно отказался от иска, и решение суда первой инстанции было отменено. Тем временем, база отдыха продолжает функционировать под видом жилого дома, и очень сомнительно, что с этого бизнеса бюджету перепадает хотя бы копейка.
Схожая история с базой отдыха «Радужная» в Славянке. Лицо, которое ею владеет, имеет в собственности четыре земельных участка. Назначение всех четырёх — индивидуальное жилищное строительство. Фактически же на всей этой территории находится база отдыха, которая предоставляет туристам услуги круглый год. Однако по документам никакого бизнеса здесь нет. А нет бизнеса — нет и налогов.
Популярная база отдыха «Волна» в Андреевке также располагается на земельном участке, где предполагалось строительство жилые дома на одну или несколько семей и ведение сельского хозяйства. Однако морковку там никто не выращивает и овечек не разводит. Выращивают там длинные и не очень рубли, принимая туристов. Согласно открытым источникам, стоит отдых на базе «Волна» от 3 до 6 тысяч рублей в сутки за одного человека, а в пик сезона может достигать и 10 тысяч рублей в сутки. К слову, принадлежит земля под базой отдыха некоей гражданке Ольге Войтюк. ИП Войтюк О.С. в 2013 году было ликвидировано, с тех пор каких-либо следов ведения легального бизнеса этой дамой не наблюдается. Видимо, так же, как и многие другие владельцы объектов индустрии гостеприимства в Хасанском районе, Ольга Войтюк всё лето без устали «принимает гостей» в своём доме, искренне считая, что бюджету в этом случае никаких доходов не полагается.
На земельных участках с разрешенным видом использования «ИЖС» расположены также базы отдыха «Семейный очаг» в Безверхово, «Сезон», «Водолей» и «Андреевский хуторок» в Андреевке, а также многие другие — этот список можно продолжать ещё очень и очень долго.
Кормят ли эти объекты туристической индустрии местное население? Отчасти да — непосредственных владельцев кормят и, наверное, неплохо. Что-то, пожалуй, достаётся и немногочисленному обслуживающему персоналу. Однако надо отметить, что это далеко не всегда местные жители. Владельцы турбаз, особенно более-менее крупных, давно поняли, что выгоднее нанимать на сезон выходцев из Средней Азии.
Есть ли какой-то прок от туристической отрасли в её сегодняшнем формате Хасанскому району? Нет. И доказательство тому — социально-экономические показатели «жемчужины Приморья», которая продолжает оставаться одной из самых неразвитых территорий региона.
Редакция «Золотого Рога» просит считать данный материал официальным обращением в прокуратуру с целью проверки вышеизложенных фактов о нарушениях при ведении туристического бизнеса.