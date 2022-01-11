Кто будет давать губернатору Приморья советы по экологии?

Одной из самых обсуждаемых тем в самом начале 2022 года в Приморье стала судьба экспертного общественного совета по экологии при губернаторе Приморья. 29 декабря глава региона издал распоряжение № 386-рг об исключении совета по экологии из структуры краевых общественных экспертных советов, созданных более 8 лет назад. Почти одновременно с известием об упразднении состава совета появилась новость, что он будет сформирован заново в 2022 году.
Для членов предыдущего созыва совета, в который входили учёные ДВО РАН, представители университетов, адвокатской палаты Приморского края, Центра «Амурский тигр» данное решение стало сюрпризом. Подробностей о новом составе совещательного органа пока нет.
— Общественные советы в Российской Федерации были созданы «приказом» сверху во всех субъектах в период президентства Дмитрия Медведева. В Приморье это произошло в 2012 году. Позднее, в 2013 году, был принят федеральный закон об основах общественного контроля, регламентирующий работу общественных советов. Такие советы есть и при МВД, и при органах ФСИН, и при министерствах. Работа экспертного совета по экологии в Приморском крае с самого начала регламентировалась специально разработанным положением, в котором оговаривались статус, структура и полномочия этого экспертно-аналитического совещательного органа. Всего было 4 созыва совета, каждый работал по три года. Однако срок полномочий последнего созыва, в который я входил, закончился больше года назад. Губернатор Олег Кожемяко не дал распоряжение ротировать совет — и нас не ротировали и не распускали, а просто не собирали, начиная с апреля 2021 года. В итоге я задал вопрос: зачем вообще губернатору нужен общественный совет по экологии? — рассказывает заместитель председателя общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае, академик МАНЭБ Андрей Беловодский.
Ещё в 2019 году академик подготовил многостраничное обращение к губернатору, в котором были изложены соображения о пользе общественных экспертных советов, идеи о том, как власти взаимодействовать с ними и просьба сохранить советы в существующем виде. Положение предусматривает, что трёх членов каждого экспертного совета рекомендует губернатор, а девять остальных выбирают на основе рейтинга и голосования. Этот порядок неукоснительно соблюдался. Эксперты регулярно публиковали на сайте правительства края протоколы своих заседаний со всеми предложениями по решению экологических вопросов. Многие из этих предложений, выстраданные в настоящих научных баталиях, воплотились в законодательные акты. Однако затем что-то пошло не так.
— Декабрьское заседание стало последним в истории нашего созыва. При этом нам не предоставили помещение для его проведения. Эксперты сами собрались, выработали решение по вопросу о судьбе Тавричанского лимана — и опубликовали его. А через день совет ликвидировали. Теперь я предлагаю общественности задаться вопросом: по каким критериям будет создан новый совет? И будет ли он вообще создан? У меня нет уверенности в этом, — высказался Андрей Беловодский.
Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев признался, что пока не в курсе насчёт решения о реорганизации экспертного совета по экологии и не готов комментировать происходящее.
— Надо дождаться, какой совет и в каком составе будет создан, — коротко заметил он.
Напомним, в апрельском заседании экспертного совета по экологии 2021 года глава региона лично принимал участие. Тогда на повестке стояли вопросы об изменениях границ ООПТ «Лиман реки Раздольная», перспективах НЗМУ и борьбы с чумой свиней. Губернатор выслушал доводы экспертов о необходимости сохранить территорию лимана реки Раздольной в первозданном виде — и согласился с ними.