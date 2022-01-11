С новым мэром!

Исполнять обязанности решением народных избранников определён Рустям Абушаев. Ранее и. о. мэра возглавлял Надеждинский район Приморского края.
Голосованию по кандидатуре и. о. главы города предшествовал импровизированный блиц-опрос Рустяма Абушаева депутатами. В числе прочего они интересовались, намерен ли он переехать в Большой Камень или продолжит работу «вахтовым методом». Абушаев ответил, что уже подыскивает квартиру в городе и намерен взять ипотечный кредит на её приобретение.
— Одним из безусловных достоинств Рустяма Абушаева является наличие у него не просто опыта муниципальной службы, а успешный опыт работы в должности главы муниципалитета, — подчеркнул председатель думы Алексей Кузнецов.
Напомним, что Рустям Абушаев возглавлял Надеждинский муниципальный район с 2019 года, выведя за это время территорию на передовые позиции по темпам социально-экономического развития в Приморье.
Отвечая на вопрос о приоритетных задачах в новой должности, Рустям Абушаев рассказал, что в первую очередь видит задачу руководителя муниципалитета в улучшении качества жизни населения.
— Везде, прежде всего, люди, везде у них свои проблемы. Но задача власти одна и та же — добиваться благополучия для населения, — обозначил новый и. о. главы Большого Камня свою позицию.
Александр Андрюхин, комментируя свою отставку, отметил, что находился на муниципальной службе десять лет: груз ответственности, который лежит на главе муниципалитета, рано или поздно приходится передать.
— Если есть человек, который готов эту ответственность взять и нести, то это замечательно. В следующем году заканчиваются полномочия городской думы и главы города, и хотелось бы подготовить человека к тому, чтобы он осознанно вписался в коллектив муниципалитета и мог достойно проявить себя в будущем, в последующие пять лет, — обозначил Александр Андрюхин.
Сам Абушаев в день избрания написал в своём инстаграме, что вместе с губернатором Олегом Кожемяко объехал несколько объектов городского хозяйства в Большом Камне, которые требуют особого внимания.
— В их числе — котельная № 1, городские водоочистные сооружения, строящийся объект перепускной системы ливнёвой канализации. Судостроительный комплекс «Звезда» стремительно развивается, социально-экономическая инфраструктура города должна соответствовать темпу этого развития. На сегодняшний день нам приходится буквально в ручном режиме принимать экстренные решения и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Так быть не должно! Люди не должны страдать от отсутствия света и воды. Поэтому сейчас всё моё внимание направлено на решение проблем с ресурсоснабжающими организациями. Нам необходимо разработать комплекс мер по их усилению и модернизации, — отметил и. о. главы Большого Камня.
СПРАВКА:
Рустям Саитович Абушаев родился 13 января 1984 года в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.
В 2006 году окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт. В 2013 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Юриспруденция».
С 2006 года по 2015 год служил в Вооружённых Силах РФ в г. Уссурийске.
С ноября 2015 года — заместитель главы Надеждинского муниципального района Приморского края по вопросам градостроительства, кадрового и информационного обеспечения деятельности администрации Надеждинского муниципального района, социально-экономического развития Надеждинского муниципального района, исполнения административного законодательства.
В феврале 2019 года был избран главой Надеждинского муниципального района.
С декабря 2019 года состоит в партии «Единая Россия».