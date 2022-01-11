С новым мэром!

— В их числе — котельная № 1, городские водоочистные сооружения, строящийся объект перепускной системы ливнёвой канализации. Судостроительный комплекс «Звезда» стремительно развивается, социально-экономическая инфраструктура города должна соответствовать темпу этого развития. На сегодняшний день нам приходится буквально в ручном режиме принимать экстренные решения и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Так быть не должно! Люди не должны страдать от отсутствия света и воды. Поэтому сейчас всё моё внимание направлено на решение проблем с ресурсоснабжающими организациями. Нам необходимо разработать комплекс мер по их усилению и модернизации, — отметил и. о. главы Большого Камня.