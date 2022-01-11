В Приморье озвучили даты сдачи ЕГЭ в 2022 году

Как уточнили в региональном министерстве образования, досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной, вместе с резервными днями, будет проходить с 26 мая по 2 июля.
ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться традиционно в 10 утра.
В первые дни основного периода сдачи ЕГЭ выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, русский язык, математику профильного и базового уровней, уточнила заместитель министра образования края Марина Шкуратская.
В начале осени предусмотрен дополнительный период сдачи ЕГЭ. Так, 5 сентября состоится экзамен по математике базового уровня, 8 сентября — по русскому языку.