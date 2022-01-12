Даты рождения близких помогли владивостокцу выиграть в лотерею более четверти миллиарда рублей

— У меня была уверенность в победе, поэтому купил сразу несколько билетов. В некоторых отметил числа автоматически, не задумываясь. Но одну комбинацию выбрал собственноручно: в ней были мои любимые числа 13 и 5, а еще даты рождения близких. Именно этот билет и превратил меня в мультимиллионера. Я до сих пор в шоке, — рассказывает счастливчик.