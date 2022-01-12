Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что в России новый штамм коронавируса может повысить число заболевших COVID до шестизначных чисел в сутки. Об этом она заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Попова заявила, что инкубационный период нового омикрон-штамма коронавируса короче, чем у предыдущих штаммов. Таким образом, после инфицирования человек уже через сутки может быть заразен для других, и только через три-пять дней у него могут появиться симптомы.