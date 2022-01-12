Приморцам напомнили о новых правилах выдачи больничных листов

В пресс-службе правительства Приморья уточнили: по требованию пациента ему предоставят бумажную выписку с номером цифрового документа. Врачи, в свою очередь, будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. К которой уже должны быть подключены все работодатели. Через неё они узнают об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику. Оттуда же информация о листке поступит и самому сотруднику в личный кабинет на портале Госуслуги.