Средний портфель приморского брокера в 10 раз больше, чем среднестатистический по стране

Также исследование ЦБ показывает, что мужчины, в сравнении с женщинами, более уверены в своих знаниях и в большей степени проявляют интерес к иностранным ценным бумагам. В первой половине 2021 года они активно торговали на рынке, совершали больше выгодных сделок, но при этом их положительный доход был не выше, чем у женщин. В целом за этот период более половины клиентов старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодёжь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании.