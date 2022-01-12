«Терминал Астафьева» стал флагманом в выполнении поручения Владимира Путина

Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии. Для этого достаточно зайти на сайт порта. Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Такие показатели подтверждают эффективность предпринимаемых мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность.